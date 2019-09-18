Ломаченко продовжив співпрацю із Top Rank

Джерело - isport.ua.
Чемпіон світу в легкій вазі за версіями WBO, WBC і WBA Василь Ломаченко продовжив контракт з промоутерською компанією Top Rank.
Про це повідомив журналіст The Athletic Ланс Пугмайр.
"Лома тільки недавно підписав новий контракт з Top Rank, тому залишається в компанії ще на чотири роки. Наступний великий бій Василя пройде в 2020-му році за чотири чемпіонські пояси з переможцем пари Річард Ком - Теофімо Лопес", – розповів Пугмайр.
Нагадаємо, Ломаченко в своєму минулому бою проти Люка Кемпбелла переміг одноголосним рішенням суддів. У 11-му раунді британець був посланий в нокдаун, але все ж протримався всю дистанцію поєдинку.
Раніше повідомлялося, що Ломаченко може провести бій з Пак’яо.