Хопкінс: Пакьяо може побити мій рекорд

Джерело - Tribuna.com.
Менні Пакьяо може побити рекорд Бернарда Хопкінса за тривалістю виступів на найвищому рівні.
Про це Хопкінс заявив в інтерв'ю fightnews.
"Можливо, Пакьяо поб'є мій рекорд, продовжуючи битися після 50 років. Він веде правильний спосіб життя, добре тримається на ногах, у нього відмінний дух. Пакьяо виглядає енергійним. Здається, що він може впоратися з будь-яким більш молодим боксером.
Мало хто хоче вийти на Пакьяо і використовувати його ім'я, щоб поліпшити своє резюме. Ймовірно, багато молоді бійці уникають Менні", - сказав Хопкінс.
Нагадаємо, Пак'яо свій останній бій провів в липні, рішенням суддів перемігши американця Кіта Турмана.
Раніше повідомлялося, що Ломаченко може провести бій з Пак'яо.