Хопкінс: Пакьяо може побити мій рекорд

Менні Пакьяо може побити рекорд Бернарда Хопкінса за тривалістю виступів на найвищому рівні.

Про це Хопкінс заявив в інтерв'ю fightnews.

"Можливо, Пакьяо поб'є мій рекорд, продовжуючи битися після 50 років. Він веде правильний спосіб життя, добре тримається на ногах, у нього відмінний дух. Пакьяо виглядає енергійним. Здається, що він може впоратися з будь-яким більш молодим боксером.

Мало хто хоче вийти на Пакьяо і використовувати його ім'я, щоб поліпшити своє резюме. Ймовірно, багато молоді бійці уникають Менні", - сказав Хопкінс.