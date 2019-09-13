Усик запросив фанатів на бій проти Спонга

Джерело - Чемпіон.
Українець Олександр Усик (16-0, 12 КО) запросив уболівальників відвідати його дебютний поєдинок у суперважкій вазі проти Тейрона Спонга (14-0, 13 КО).
Про це боксер повідомив у Іnstagram.
Усик запросив всіх 12 жовтня прийти на Wintrust Arena у американському Чикаго.
Відзначимо, що Спонг залишається непереможеним боксером, вигравши всі 13 поєдинків на професійному рівні, 12 із яких нокаутом.
Переглянути цей допис в Instagram
See you 12 October🥊🥇🏆#usyk #lomus17#ilinois #boxing #ukraine #akblapin #loma#usykspong #usa #california
Раніше, Спонг назвав Усика одним із найкращих боксерів світу.
Нагадаємо, що Ф’юрі впевнений у перемозі над Усиком.