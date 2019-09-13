Усик запросив фанатів на бій проти Спонга

Олександр Усик анонсував бій проти Тейрона Спонга

Джерело - Чемпіон.

Українець Олександр Усик (16-0, 12 КО) запросив уболівальників відвідати його дебютний поєдинок у суперважкій вазі проти Тейрона Спонга (14-0, 13 КО).

Про це боксер повідомив у Іnstagram.

Усик запросив всіх 12 жовтня прийти на Wintrust Arena у американському Чикаго.

Відзначимо, що Спонг залишається непереможеним боксером, вигравши всі 13 поєдинків на професійному рівні, 12 із яких нокаутом.

Раніше, Спонг назвав Усика одним із найкращих боксерів світу.

Нагадаємо, що Ф’юрі впевнений у перемозі над Усиком.