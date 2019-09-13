У наступного суперника українця Олександра Усика (16-0, 12 КО) Тейрона Спонга (14-0, 13 КО) виникнуть величезні проблеми під час бою.

Про це розповів екс-суперник українця Майкл Гантер (17-1, 12 КО).

"Я не вважаю Спонга справжнім боксером, він був кікбоксером, відмінним бійцем, сильним хлопцем. Але коли справа доходить до боксу, то сила грає тільки частину, не всю роль. Думаю, він по-справжньому прокинеться, коли побачить нормальний рух. Йому буде дуже непросто впоратися з Усиком і його ногами", – розповів Гантер.