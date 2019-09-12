Ломаченко взяв участь в освяченні боксерського залу у Запоріжжі

Чемпіон світу Василь Ломаченко взяв участь в церемонії освячення нового боксерського залу Berkut boxing team у Запоріжжі.

Про це повідомляє iz.com.ua.

Церемонію освячення провів митрополит Запорізький і Мелітопольський Лука. Він запросив Ломаченка, з яким дружить близько трьох років.

"Коли я ріс, це років 20 тому, у нас не було можливості займатися в таких залах, з таким обладнанням. У таких місцях маленькі хлопчики перетворюються в справжніх чоловіків. Нам залишається тільки допомогти і направити їх енергію в правильне русло. І у мене тільки величезна повага до людей, які не шкодуючи часу, сил і можливостей відкривають такі зали", - сказав Ломаченко.