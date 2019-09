Пулєв повернеться в ринг 9 листопада

Болгарський суперваговик Кубрат Пулєв (27-1, 14 КО) повернеться в ринг 9 листопада.

Про це повідомляє інсайдер The Athletic Ленс Пугмір у Twitter.

And Arum lastly tells me he’s placing heavyweight Kubrat Pulev back on a California card following that unfortunate kiss earlier this year in Costa Mesa. Pulev will fight on the Nov. 9 Fresno baseball field card headed by champion @JamelHerring vs. @OneOf1x Lamont Roach Jr.