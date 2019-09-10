Ломаченко зробив прогноз на бій Коммі - Лопес

Українець прокоментував майбутній поєдинок

У майбутньому поєдинку Теофімо Лопеса і Річарда Коммі переможе останній.

Про це заявив Ломаченко в інтерв'ю YouTube-каналі LOMA Official TV.

"Відвідати бій Коммі - Лопес? Хотілося б. Я ставлю на Коммі, причому на брутальний нокаут. Коммі габаритний, технічний боксер", - сказав Ломаченко.

Відзначимо, що переможець цього бою стане наступним суперником Ломаченка.

Раніше повідомлялося, що Ломаченко хоче провести поєдинок з Коммі.

Нагадаємо, Повєткін і Ф'юрі почали переговори про проведення бою.