Ломаченко зробив прогноз на бій Коммі - Лопес

Джерело - isport.ua.
У майбутньому поєдинку Теофімо Лопеса і Річарда Коммі переможе останній.
Про це заявив Ломаченко в інтерв'ю YouTube-каналі LOMA Official TV.
"Відвідати бій Коммі - Лопес? Хотілося б. Я ставлю на Коммі, причому на брутальний нокаут. Коммі габаритний, технічний боксер", - сказав Ломаченко.
Відзначимо, що переможець цього бою стане наступним суперником Ломаченка.
Раніше повідомлялося, що Ломаченко хоче провести поєдинок з Коммі.
Нагадаємо, Повєткін і Ф'юрі почали переговори про проведення бою.