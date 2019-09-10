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Ломаченко зробив прогноз на бій Коммі - Лопес

Сьогодні 20:09 279 1
Українець прокоментував майбутній поєдинок
Ломаченко зробив прогноз на бій Коммі - Лопес
#Коммі, #Ломаченко

Джерело - isport.ua.

У майбутньому поєдинку Теофімо Лопеса і Річарда Коммі переможе останній. 

Про це заявив Ломаченко в інтерв'ю YouTube-каналі LOMA Official TV.

"Відвідати бій Коммі - Лопес? Хотілося б. Я ставлю на Коммі, причому на брутальний нокаут. Коммі габаритний, технічний боксер", - сказав Ломаченко.

Відзначимо, що переможець цього бою стане наступним суперником Ломаченка.

Раніше повідомлялося, що Ломаченко хоче провести поєдинок з Коммі.

Нагадаємо, Повєткін і Ф'юрі почали переговори про проведення бою.

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