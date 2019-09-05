Повєткін і Ф'юрі почали переговори про проведення бою

Представники Олександра Повєткіна ведуть переговори з екс-чемпіоном світу Тайсоном Ф'юрі в суперважкій вазі щодо проведення поєдинку.

Про це промоутер російського боксера Андрій Рябінский заявив sportrbc.

"Постараємося, щоб бій Повєткіна відбувся в цьому році. Якщо не вийде, то розраховуємо на першу половину наступного року. Ми хотіли б домовитися про бій з Тайсоном Ф'юрі.

Ці переговори вже йдуть, але результатів поки немає. Це не миттєвий процес. Сам Тайсон хоче цього бою", - наводить слова менеджера sportrbc.