Повєткін і Ф'юрі почали переговори про проведення бою

Джерело - isport.ua.
Представники Олександра Повєткіна ведуть переговори з екс-чемпіоном світу Тайсоном Ф'юрі в суперважкій вазі щодо проведення поєдинку.
Про це промоутер російського боксера Андрій Рябінский заявив sportrbc.
"Постараємося, щоб бій Повєткіна відбувся в цьому році. Якщо не вийде, то розраховуємо на першу половину наступного року. Ми хотіли б домовитися про бій з Тайсоном Ф'юрі.
Ці переговори вже йдуть, але результатів поки немає. Це не миттєвий процес. Сам Тайсон хоче цього бою", - наводить слова менеджера sportrbc.
Також повідомляється, що даний поєдинок пройде або в Великобританії, або в США.
Нагадаємо, Василь Ломаченко переміг Люка Кемпбела і став володарем трьох поясів у легкій вазі.
Раніше, Ломаченко хоче провести поєдинок з Коммі.