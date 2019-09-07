Хейні: Мені не потрібен Ломаченко

Претендент на пояс тимчасового чемпіона WBC в легкій вазі Девін Хейні не зациклений на поєдинку з Василем Ломаченком.

Про це Хейні заявив ThaBoxingVoice.

"У мене є відчуття, що я можу побити Ломаченко, можу доставити йому проблеми.

Мені не потрібен Ломаченко. Я ще молодий, мені 20 років. Я все ще йду на підйом. Якщо Ломаченко завершить кар'єру сьогодні, для мене це нормально.

Я буду будувати свою спадщину, мені не потрібен Ломаченко. Але якщо бій з ним відбудеться, я буду радий", - сказав Хейні.