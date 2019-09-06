Володимир Кличко став єдиним, хто зателефонував Ентоні Джошуа (22-1, 21 КО) після поразки від Енді Руїса (33-1, 22 КО).

Про це розповів сам британський боксер.

"Єдиний, хто знайшов час зателефонувати мені безпосередньо після поразки Енді Руїсу, а не зробив це через інтернет, – це Володимир Кличко. Розумієте, він телефонує безпосередньо, підказує, консультує.

І це все не через інтернет, це все не заради лайків і шуму. Він просто телефонує... Ми спілкуємося, як два дорослих мужики, він допомагає мені. І за це я його реально ціную і поважаю", – відзначив Джошуа.