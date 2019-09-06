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Джошуа цінує та поважає Кличко

Сьогодні 22:53 103 0
Ентоні Джошуа розповів про спілкування із Володимиром Кличко
Джошуа цінує та поважає Кличко
#Кличко, #Джошуа, #бокс

Джерело - 24tv.ua.

Володимир Кличко став єдиним, хто зателефонував Ентоні Джошуа (22-1, 21 КО) після поразки від Енді Руїса (33-1, 22 КО).

Про це розповів сам британський боксер.

"Єдиний, хто знайшов час зателефонувати мені безпосередньо після поразки Енді Руїсу, а не зробив це через інтернет, – це Володимир Кличко. Розумієте, він телефонує безпосередньо, підказує, консультує.

І це все не через інтернет, це все не заради лайків і шуму. Він просто телефонує... Ми спілкуємося, як два дорослих мужики, він допомагає мені. І за це я його реально ціную і поважаю", – відзначив Джошуа.

Раніше, Руїс пообіцяв схуднути до бою із Джошуа.

Нагадаємо, перший бій відбувся 1 червня в Нью-Йорку, Руїс переміг технічним нокаутом в сьомому раунді. Другий бій відбудеться 7 грудня в Саудівській Аравії.

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