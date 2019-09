Бій між українським боксером Віктором Постолом і чемпіоном світу за версіями WBC та WBO у першій напівсередній вазі Хосе Раміресом (25-0, 17 КО) перенесено на наступний рік.

Про це повідомив журналіст Майк Коппінджер у Twitter.

Американський боксер несподівано отримав травму руки. Очікується, що в ринг бійці вийдуть в січні 2020 року.

Відзначимо, що бій Постол - Рамірес мав відбутися 30 листопада в Лос-Анджелесі на арені Banc of California Stadium.

Sources: Jose Ramirez’s next fight will be a mandatory title defense against Viktor Postol, but it won’t take place Nov. 30 as was originally discussed. Ramirez suffered a left hand injury and isn’t ready. The fight could take place in January 2020