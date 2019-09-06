Джерело - unian.ua.
Бій між українським боксером Віктором Постолом і чемпіоном світу за версіями WBC та WBO у першій напівсередній вазі Хосе Раміресом (25-0, 17 КО) перенесено на наступний рік.
Про це повідомив журналіст Майк Коппінджер у Twitter.
Американський боксер несподівано отримав травму руки. Очікується, що в ринг бійці вийдуть в січні 2020 року.
Відзначимо, що бій Постол - Рамірес мав відбутися 30 листопада в Лос-Анджелесі на арені Banc of California Stadium.
Sources: Jose Ramirez’s next fight will be a mandatory title defense against Viktor Postol, but it won’t take place Nov. 30 as was originally discussed. Ramirez suffered a left hand injury and isn’t ready. The fight could take place in January 2020— Mike Coppinger (@MikeCoppinger) 5 вересня 2019 р.
Нагадаємо, Гасієв переніс свій дебют у суперважкій вазі.
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