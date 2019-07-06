Хейні: Я бажаю зустрітися з Ломаченком

Американський легковаговик Девін Хейні хоче бою з Джервонтою Девісом або Василем Ломаченком.

Про це заявив сам боксер, повідомляє Boxingtalk.

"Кожен раз, коли ми вважаємо когось явним фаворитом, трапляються різні речі, які нагадують нам, що в боксі може статися все що завгодно. Так що я даю шанси Кемпбеллу. Мені не так вже й легко вкластися в ліміт легкої ваги. Як і будь-який інший боєць, я голодую, нервую і стаю трохи зневодненим. Однак, якщо я отримаю шанс на титульний бій в легкій вазі, я ним скористаюся. Якщо його не буде, я перейду в напівсередній дивізіон.

Якщо Джервонта Девіс перейде в легку вагу, я хочу битися з ним. Якщо він не захоче цього робити, я бажаю зустрітися з Ломаченком. Я готовий вийти в ринг з усіма, хто стоїть на моєму шляху. Я буду битися з будь-яким легковаговиком", - сказав Девін.