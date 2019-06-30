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Хижняк розгромив суперника у фіналі Європейських ігор

Сьогодні 15:09 532 0
Український боксер приніс чергове золото для України на Європейських іграх
Хижняк розгромив суперника у фіналі Європейських ігор

Український боксер Олександр Хижняк став чемпіоном Європейських ігор в Мінську.

У фіналі вагової категорії до 75 кг Хижняк розгромив італійця Сальваторе Кавалларо. Із самого початку поєдинку українець захопив ініціативу та почав наносити серії ударів по супернику.

Італієць вистояв усі раунди, проте програв за одноголосним рішенням суддів – 30:26, 30:27, 30:25, 29:28 и 30:26.

Золота нагорода стала для України 12 на Європейських іграх.

Раніше, Хижняк знищив суперника у півфіналі.

Нагадаємо, Віктор Вихрист переміг у фіналі боксера із Франції Мурада Алієва.

Джерело - Чемпіон.

#Бокс, #Хижняк, #Європейські ігри
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