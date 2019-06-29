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Хижняк знищив суперника у півфіналі Європейських ігор. Відео бою

Сьогодні 10:00 Valeriy Ruchka 986 0
Залишився один бій до золота
Хижняк знищив суперника у півфіналі Європейських ігор. Відео бою

Олександр Хижняк вийшов у фінал Європейських ігор-2019 в Мінську у своїй ваговій категорії.

Полтавець у півфіналі достроково переміг словака Андрея Чемеза. Рефері зупинив бій в кінці другого раунду через серйозні ушкодження обличчя Чемеза. На той час словак вже тричі побував у нокдауні.

У фіналі Хижняк битиметься з італійцем Сальваторе Чавалларо. Бій розпочнеться о 14:20, 30-го червня.

Джерело - Чемпіон.

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