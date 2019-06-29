Альвареса нагородили унікальним чемпіоном WBC

Тепер Сауль привілейований чемпіон, а повноцінний пояс отримав американський боксер Джермалл Чарло

Світова боксерська рада WBC підтвердила своє особливе відношення до мексиканця Сауля Альвареса (52-1-2, 35 KO).

Про це повідомляє 24boxing.com.ua.

Відтепер він є привілейованим чемпіоном (Franchise Champion), а повноцінний пояс отримав американський боксер Джермалл Чарло (28-0-0, 21 KO).

Привілейований чемпіон - статус, яким WBC може нагородити чинного чемпіона світу за своєю версією, якщо чемпіон також є елітним боксером.

Він може будь-коли організувати титульний бій з володарем поясу і диктуватиме умови.

Нагадаємо, Спенс відмовився від поєдинка з Альваресом.

Раніше Альварес у непростому поєдинку здобув перемогу над Джейкобсом і об'єднав пояси.

Джерело - 24boxing.com.ua.