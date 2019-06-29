Альвареса нагородили унікальним чемпіоном WBC

Світова боксерська рада WBC підтвердила своє особливе відношення до мексиканця Сауля Альвареса (52-1-2, 35 KO).
Про це повідомляє 24boxing.com.ua.
Відтепер він є привілейованим чемпіоном (Franchise Champion), а повноцінний пояс отримав американський боксер Джермалл Чарло (28-0-0, 21 KO).
Привілейований чемпіон - статус, яким WBC може нагородити чинного чемпіона світу за своєю версією, якщо чемпіон також є елітним боксером.
Він може будь-коли організувати титульний бій з володарем поясу і диктуватиме умови.
Нагадаємо, Спенс відмовився від поєдинка з Альваресом.
Раніше Альварес у непростому поєдинку здобув перемогу над Джейкобсом і об'єднав пояси.
Джерело - 24boxing.com.ua.