Спенс відмовився від поєдинка з Альваресом

Чемпіон світу за версією IBF в напівсередній вазі Еррол Спенс не прийняв пропозицію від промоутера Оскара де ла Хойї про поєдинок проти володаря титулів WBC, WBA, IBF в середній вазі Сауля Альвареса.

Про це повідомив сам боксер для boxingnews24.com.

"Ніколи не погоджуйтеся з першою пропозицією", - сказав Спенс.

Відзначимо, що де ла Хойя запропонував Спенсу гонорар в розмірі 20 мільйонів доларів за поєдинок з Канело, проте володар титулу IBF все одно відмовив. При цьому раніше американець не виключав, що вийде в ринг з мексиканцем.

Нагадаємо, Ломаченко запропонував голосування в який вид спорту йому перейти. Також, він отримає рекордний гонорар за бій з Кемпбеллом.

Джерело - boxingnews24.com.