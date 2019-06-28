Полтавець впевнено крокує до золота ЄІ

Олександр Хижняк став уже третім українським боксером, який вийшов у фінал Європейських ігор-2019 в Мінську в своїй ваговій категорії.

Хижняк в півфіналі достроково переміг словака Андрея Чемеза. Рефері зупинив бій в кінці другого раунду через серйозні ушкодження обличчя Чемеза. На той час словак вже тричі побував у нокдауні.

У фіналі Хижняк битиметься з італійцем Сальваторе Чавалларо. Бій розпочнеться о 14:20, 30-го червня.

Раніше повідомлялося, що Микола Буценко вийшов до фіналу Європейських ігор-2019 в боксі в найлегшій вазі (до 56 кг). Він зустрінеться з ірландцем Куртом Волкером. Бій відбудться 30 червня в 13.30.

У фіналі виступить Віктор Вихрист. Він побореться за золоту медаль з французом Мурадом Алієвим. Бій відбудеться 29 червня о 18.20.

Нагадаємо, Євгеній Барабанов став бронзовим призером ІІ Європейських ігор у Мінську.

Джерело - sport.ua.