Український боксер Микола Буценко вийшов до фіналу Європейських ігор-2019 в боксі в найлегшій вазі (до 56 кг).
У півфіналі українець переміг представника Німеччини Шарафу Рамана. Німець отримав сильнерозсічення в кінці першого раунду, і рефері зупинив бій.
У фіналі Буценко битиметься з ірландцем Куртом Уокером. Бій розпочнеться 30 червня о 13:30.
Раніше повідомлялося, що Євгеній Барабанов став бронзовим призером ІІ Європейських ігор у Мінську.
Нагадаємо, що Олександр Хижняк забезпечив собі медаль Європейських ігор-2019.
Джерело - sport.ua.