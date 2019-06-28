Українець гарантував собі медаль: срібну чи золоту

Український боксер Микола Буценко вийшов до фіналу Європейських ігор-2019 в боксі в найлегшій вазі (до 56 кг).

У півфіналі українець переміг представника Німеччини Шарафу Рамана. Німець отримав сильнерозсічення в кінці першого раунду, і рефері зупинив бій.

У фіналі Буценко битиметься з ірландцем Куртом Уокером. Бій розпочнеться 30 червня о 13:30.

Раніше повідомлялося, що Євгеній Барабанов став бронзовим призером ІІ Європейських ігор у Мінську.

Нагадаємо, що Олександр Хижняк забезпечив собі медаль Європейських ігор-2019.

Джерело - sport.ua.