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Льюїс вказав на основну перевагу Руїса

Сьогодні 15:14 436 0
Легендарний Леннокс Льюїс прокоментував переваги нового чемпіона світу
Льюїс вказав на основну перевагу Руїса

Основною перевагою чемпіона світу Енді Руїса (33-1, 22 КО) у ринзі є його вага.

Про це розповів екс-чемпіон світу Леннокс Льюїс

"Хлопець вагою 91 кілограм вже вважається суперважковаговиком, а Руїс важить більше 120 кілограмів. Він йде на тебе із цією вагою і завдає ударів. Не має значення, як він при цьому виглядає, ти все одно відчуєш його масу. 

Більш легкі бійці можуть нокаутувати опонента. А з такою вагою, як у Руїса, будь-який боксер становить небезпеку. Енді Руїс завжди був небезпечним!", – відзначив Льюїс.

Раніше повідомлялося, що Руїс нокаутував Джошуа і став новим чемпіоном світу.

Нагадаємо, Руїс хоче провести реванш із Джошуа в Мексиці.

Джерело - xsport.ua.

#Руїс, #Льюїс, #бокс
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