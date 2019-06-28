Основною перевагою чемпіона світу Енді Руїса (33-1, 22 КО) у ринзі є його вага.
Про це розповів екс-чемпіон світу Леннокс Льюїс
"Хлопець вагою 91 кілограм вже вважається суперважковаговиком, а Руїс важить більше 120 кілограмів. Він йде на тебе із цією вагою і завдає ударів. Не має значення, як він при цьому виглядає, ти все одно відчуєш його масу.
Більш легкі бійці можуть нокаутувати опонента. А з такою вагою, як у Руїса, будь-який боксер становить небезпеку. Енді Руїс завжди був небезпечним!", – відзначив Льюїс.
Раніше повідомлялося, що Руїс нокаутував Джошуа і став новим чемпіоном світу.
Нагадаємо, Руїс хоче провести реванш із Джошуа в Мексиці.
Джерело - xsport.ua.