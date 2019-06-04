Руїс хоче провести реванш із Джошуа в Мексиці

Новий чемпіон світу в суперважкій вазі за версіями WBA, WBO, IBF і IBO Енді Руїс (33-1, 22 КО) Енді Руїс став першим мексиканцем, який виборов цей титул.

Про це повідомляє vringe.com.

Чемпіон прокоментував можливий бій-реванш із Ентоні Джошуа.

"З радістю проведу реванш, але спочатку треба поговорити з командою. Подивимося, що й до чого. Було б класно влаштувати його в Мексиці. У нас же ніколи раніше не було свого чемпіона-суперважковаговика. Так що було б дуже класно провести повторний бій на батьківщині. Взагалі, я себе до цих пір щипаю - а чи не сплю я? Все життя заради цього працював, і ось воно", – розповів він.

Нагадаємо, промоутер Джошуа Едді Хірн хоче провести бій-реванш у Великобританії.

Раніше повідомлялося, що Руїс нокаутував Джошуа і став новим чемпіоном світу.

Джерело - sport.ua.