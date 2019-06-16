Відомий промоутер Едді Гірн вкотре висловився щодо поразки Ентоні Джошуа (22-1, 21 КО) мексиканцю Енді Руїсу-молодшому (33-1, 22 КО).

Про це повідомляє 24boxing.

"Це все тиск. Він відчував на своїх плечах весь цей вантаж. Адже він суперзірка №1 у Британії. А що вимагають у володаря чотирьох титулів? Тільки перемог - завжди і всюди. А це, скажу я вам, дуже навіть тисне. Джошуа з тих, хто ніколи в цьому не зізнається. Він точно не буде скаржитися на тиск. Але тепер йому буде набагато легше. Тепер він - претендент", - сказав Гірн.