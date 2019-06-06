Руїс: Я диктуватиму умови реваншу

Володар титулу чемпіона світу в хевівейту за версіями WBA, WBO, IBF і IBO Енді Руїс диктуватиме умови наступного бою з Ентоні Джошуа.

Про це повідомив сам боксер для BoxingScene.

"Я можу приїхати до Великобританії або Ентоні може сюди. Ми все ще ведемо переговори. Мені хотілося б поборотися в США або Мексиці. На даний момент, перевага на моєму боці. Я в курсі, що Гірн говорив про реванш на батьківщині Джошуа.

Але лише після того, як я переговорю з Елой Хеймоном і своєю командою, ми вирішимо, де буде поєдинок. Якщо чесно, це не дуже важливо. Як тільки ми знову вийдемо на ринг, фанати будуть бачити те, чого очікують.

Я б хотів битися в Нью-Йорку або Лас-Вегасі. Я подивлюся на контракт. Я чемпіон, тепер я диктую умови. Подивимося, що з цього вийде", - сказав Руїс.