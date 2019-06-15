Бій прийматиме Arena Riga в столиці Латвії

Сьогодні, 15 червня, Arena Riga в столиці Латвії прийме півфінал Всесвітньої боксерської суперсерії (WBSS) в першій важкій вазі. Кубинський боксер Юньєр Дортікос (23-0-1, 21 КО) буде битися з представником США Ендрю Табіті (17-0-0, 13 КО).

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Дивитися поєдинок в прямому ефірі можна буде на Чемпіоні. Початок орієнтовно о 23:00.

Плеєр з трансляцією з'явиться ближче до початку поєдинку

Квитки на бій Далакяна можна буде придбати за 100 гривень.

Джерело - Чемпіон.