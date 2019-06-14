Бріедіс - Гловацкі, Дортікос - Табіті: зважування напередодні вечора боксу

Вечір боксу відбудеться 15 червня в Ризі

У суботу, 15 червня, в столиці Латвії Ризі відбудеться великий вечір боксу, в рамках якого пройдуть півфінальні поєдинки другого сезону Всесвітньої суперсерії боксу (WBSS) у важкій вазі.

Місцевий боксер, що володіє титулом WBC Diamond Майріс Бріедіс (25-1, 18 КО) і поляк Кшиштоф Гловацкі (31-1, 19 КО) посперечаються не тільки за путівку у вирішальний бій турніру, але і за пояса чемпіона світу за версіями WBC і WBO , від яких відмовився Олександр Усик (16-0, 12 КО). В іншому півфіналі кубинець Юніер Дортікос (23-1, 21 КО) битиметься з перспективним американцем Ендрю Табіті (17-0,13 КО).

Раніше повідомлялося, Кличко і Гвоздик відвідали вечір боксу в Києві.

Також, Ломаченко очолив рейтинг найкращих боксерів світу.

Джерело - Чемпіон.