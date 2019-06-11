Усик повернеться на ринг поєдинком із камерунцем

Перший бій Олександа Усика у суперважкій вазі пройде проти камерунця Карлоса Такама (36-5-1, 28 КО).
Про це повідомляє talkSPORT.
Промоутер Едді Хірн підтвердив, що екс-чемпіон світу у важкій вазі Олександр Усик (16-0, 12 КО) повернеться у бокс поєдинком проти Карлоса Такама (36-5-1, 28 КО). Бій між боксерами відбудеться у вересні цього року.
Раніше повідомлялося, що Руїс нокаутував Джошуа і став новим чемпіоном світу.
Нагадаємо, перемога Руїса над Джошуа перекреслила плани Усика.
Джерело - xsport.ua.