Усик повернеться на ринг поєдинком із камерунцем

Український боксер Олександ Усик дебютує у суперважкій вазі

Перший бій Олександа Усика у суперважкій вазі пройде проти камерунця Карлоса Такама (36-5-1, 28 КО).

Про це повідомляє talkSPORT.

Промоутер Едді Хірн підтвердив, що екс-чемпіон світу у важкій вазі Олександр Усик (16-0, 12 КО) повернеться у бокс поєдинком проти Карлоса Такама (36-5-1, 28 КО). Бій між боксерами відбудеться у вересні цього року.

Раніше повідомлялося, що Руїс нокаутував Джошуа і став новим чемпіоном світу.

Нагадаємо, перемога Руїса над Джошуа перекреслила плани Усика.

Джерело - xsport.ua.