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Пухкі теж можуть бути успішними на ринзі – Руїс

Сьогодні 10:27 469 0
Енді Руїс розповів про свої успіхи у суперважкій вазі
Пухкі теж можуть бути успішними на ринзі – Руїс

Чемпіон світу у суперважкій вазі  Енді Руїс (33-1, 22 КО) у поєдинку проти Ентоні Джошуа (22-1, 21 КО) здійснив неможливе.

Про це повідомляє BoxingScene

"Дуже хотілося закрити рот критикам і довести, що пухкі теж можуть бути успішними в рингу. Мені говорили, що шансів побити Джошуа немає, але я це зробив і на даний момент я здійснив всі свої мрії.

Бій-реванш? Дуже хотілося б провести його в Мехіко", – розповів чемпіон.

Нагадаємо, Руїс отримає 50 млн доларів після перемоги над Джошуа.

Раніше повідомлялося, що Руїс нокаутував Джошуа і став новим чемпіоном світу.

Джерело - sport.ua.

#Руїс, #Джошуа
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