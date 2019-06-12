Чемпіон світу у суперважкій вазі Енді Руїс (33-1, 22 КО) у поєдинку проти Ентоні Джошуа (22-1, 21 КО) здійснив неможливе.
Про це повідомляє BoxingScene
"Дуже хотілося закрити рот критикам і довести, що пухкі теж можуть бути успішними в рингу. Мені говорили, що шансів побити Джошуа немає, але я це зробив і на даний момент я здійснив всі свої мрії.
Бій-реванш? Дуже хотілося б провести його в Мехіко", – розповів чемпіон.
Нагадаємо, Руїс отримає 50 млн доларів після перемоги над Джошуа.
Раніше повідомлялося, що Руїс нокаутував Джошуа і став новим чемпіоном світу.
Джерело - sport.ua.