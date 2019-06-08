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Руїс отримає 50 млн доларів після перемоги над Джошуа – Хірн

Сьогодні 11:49 426 0
Руїс отримає 50 млн доларів після перемоги над Джошуа – Хірн

Чемпіон світу Енді Руїс (33-1, 22 КО) не може вимагати 50 млн доларів із бій-реванш із Ентоні Джошуа (22-1, 21 КО).

Про це заявив промоутер Джошуа Едді Хірн.

"Багато хто говорить: "Він заслужив. Дайте хлопцеві те, що він вимагає". Але є й інша сторона медалі. Адже він не був обов'язковим претендентом. Ми і так дали йому шанс, але прописали в контракті пункт про негайний реванш. А ось якщо він переможе Джошуа знову, тоді може робити все що завгодно. Тоді він вільний", – розповів Хірн.

Раніше повідомлялося, що Руїс нокаутував Джошуа і став новим чемпіоном світу.

Нагадаємо, перемога Руїса над Джошуа перекреслила плани Усика.

Джерело - xsport.ua.

#Хірн, #Руїс, #Джошуа
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