Суперважковаговик Тайсон Ф’юрі розповів свої плани у боксі

Британський боксер Тайсон Ф’юрі (27-0-1, 19 КО) планує провести три поєдинки у суперважкій вазі до кінця року.

Про це він розповів в ефірі iFL TV.

Після поєдинку з німецьким боксером Томом Шварцем (24-0, 16 КО), який відбудеться у суботу, Ф'юрі планує вийти на ринг у вересні, а заключний поєдинок має пройти у грудні. При цьому він не вказав імена двох своїх останніх суперників.

В свою чергу вже у 2020 році він хоче провести бій-реванш із американцем Деонтеєм Вайлдером (41-0-1, 40 КО).

Раніше повідомлялося, що Руїс нокаутував Джошуа і став новим чемпіоном світу.

Нагадаємо, перемога Руїса над Джошуа перекреслила плани Усика.

Джерело - sport.ua.