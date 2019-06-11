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Ф’юрі хоче провести три боя до кінця року

Сьогодні 09:02 277 0
Суперважковаговик Тайсон Ф’юрі розповів свої плани у боксі
Ф’юрі хоче провести три боя до кінця року

Британський боксер Тайсон Ф’юрі (27-0-1, 19 КО) планує провести три поєдинки у суперважкій вазі до кінця року.

Про це він розповів в ефірі iFL TV.

Після поєдинку з німецьким боксером Томом Шварцем (24-0, 16 КО), який відбудеться у суботу, Ф'юрі планує вийти на ринг у вересні, а заключний поєдинок має пройти у грудні. При цьому він не вказав імена двох своїх останніх суперників.

В свою чергу вже у 2020 році він хоче провести бій-реванш із американцем Деонтеєм Вайлдером (41-0-1, 40 КО).

Раніше повідомлялося, що Руїс нокаутував Джошуа і став новим чемпіоном світу.

Нагадаємо, перемога Руїса над Джошуа перекреслила плани Усика.

Джерело - sport.ua.

#Ф’юрі, #Вайлдер, #Шварц
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