Усик може провести бій із камерунцем

Боксер із Камеруну Карлос Такам може стати першим суперником Олександра Усика в суперважкій вазі.
Про це заявив директор Matchroom Boxing Френк Сміт.
"Бій проти Такама повинен був відбутися 25 травня. Ми чекали, коли він повністю відновиться після травми і скаже, коли повернеться. Коли він приїжджав в США минулого тижня, то виглядав відпочившим, розслабленим. Думаю, ще трохи і він повернеться до тренувань.
Такам? Ймовірно, ймовірно, але це не 100%, ймовірно", – розповів Сміт.
Очікується, що український боксер повернеться на ринг восени.
Раніше повідомлялося, що Руїс нокаутував Джошуа і став новим чемпіоном світу.
Нагадаємо, перемога Руїса над Джошуа перекреслила плани Усика.
Джерело - xsport.ua.