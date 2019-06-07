Ф’юрі став найкращим суперважковаговиком світу

Тайсон Ф’юрі (27-0-1, 19 КО) піднявся на першу сходинку у рейтингу найкращих суперважковаговиків світу.
Відповідний рейтинг склав журнал The Ring.
Екс-чемпіон світу Ентоні Джошуа (22-1, 21 КО) після поразки Енді Руїсу (33-1, 22 КО) опинився на четвертому місці.
Другу сходинку займає Деонтей Вайлдер (41-0-1, 40 КО), за ним йде діючий чемпіон світу Енді Руїс.
Раніше повідомлялося, що Руїс нокаутував Джошуа і став новим чемпіоном світу.
Нагадаємо, перемога Руїса над Джошуа перекреслила плани Усика.
Джерело - xsport.