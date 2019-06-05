Джошуа відмовився змінювати тренера

Екс-чемпіон світу в суперважкій вазі Ентоні Джошуа продовжить працювати із Робом МакКрекеном.

Про це він розповів на своєму Youtubе-каналі.

"Це не змінило мене, мій підхід до роботи, моє оточення - тренера Роба МакКрекена, мого колишнього наставника в аматорському боксерському клубі. Я продовжу працювати з цими хлопцями, вони навчать мене всьому, що я повинен знати. Вони не тільки зробили мене сильнішим в рингу, я виріс завдяки їм, як людина. Вони працювали зі мною роками", – розповів він.

Раніше, Леннокс Льюїс розкритикував тренера Ентоні Джошуа Роба МакКрекена.

Нагадаємо, Руїс хоче провести реванш із Джошуа в Мексиці.

Джерело - xsport.ua.