Мій профіль
Динамо оголосило про підписання Кадірі
Вчора 17:27 1270
Збірна України знищила Панаму в 1/8 чемпіонату світу
Вчора 20:20 1302
Скрипник - новий головний тренер Зорі
Вчора 18:04 1167
Україна - Панама: анонс і прогноз на матч чемпіонату світу
Вчора 06:48 2762
На стадіоні Севільї відбулося прощання з Реєсом
02.06.2019 22:13 1161
УЄФА назвав символічну збірну Ліги чемпіонів
02.06.2019 19:25 1774
Джошуа - Руїс: повне відео бою
02.06.2019 10:34 4243
Руїс нокаутував Джошуа і став новим чемпіоном світу
02.06.2019 09:07 4540
Ліверпуль став переможцем фіналу Ліги чемпіонів
01.06.2019 23:57 5176
Тоттенгем - Ліверпуль 0:2. Як це було
01.06.2019 23:57 5874
Навколо спорту
Блоги
Новини
Стрічка Популярні Коментують
13:53 Футбол Екс-захисник Барселони отримав 14 місяців ув’язнення 90
13:35 Футбол Реал підпише лівого захисника Ліона 333
13:16 Футбол Лунін відправився у національну збірну 739
13:02 Футбол Лопетегі очолив Севілью 352
12:41 Футбол Фонсека заслужив попрацювати у Ромі – Луческу 485
12:20 Футбол Ювентус вступив в переговори щодо Погба 373
11:59 Футбол Велика помилка – агент про можливий виклик Луніна у збірну 758
11:38 Бокс Вайт звинуватив Джошуа у вживанні допінгу 432
11:14 Футбол Милинкович-Савич пропустить матч із Україною 875
10:59 Футбол Васкес хоче залишити Реал 276
10:41 Футбол У Лісабоні пройдуть переговори щодо працевлаштування Фонсеки 1036
10:20 Футбол Малиновський назвав найнебезпечніших гравців у збірній Сербії 755
10:02 Футбол Неймар отримав повістку в суд 423
09:47 Бокс Тренер Руїса розкрив секрет перемоги над Джошуа 894
09:27 Футбол Арсенал-Київ може залишитися в УПЛ 1149
09:06 Баскетбол Нападник Голден Стейт вибув до кінця сезону 388
08:49 Футбол Галатасарай хоче підписати Циганкова 782
08:30 Бокс Руїс хоче провести реванш із Джошуа в Мексиці 1535
08:13 Хокей Сент-Луїс зрівняв рахунок із Бостоном у фіналі НХЛ 616
00:48 Хокей Сент-Луїс - Бостон: онлайн-трансляція матчу НХЛ 1024
00:46 Хокей Бостон - Сент-Луїс: розклад та результати матчів фінальної серії НХЛ 2512
3 Червня 2019
23:53 Футбол Сенегал переграв Нігерію і вийшов чвертьфінал чемпіонату світу 827
23:34 Футбол Гусєв: Відмовити Кубані було нескладно. Я і в Динамо міг годувати сім'ю 1226
23:04 Футбол Скрипник: Я довго не роздумував, бо знаю, що Зоря добре організований, солідний клуб 1021
22:50 Футбол Україна - Панама 4:1. Огляд матчу 1113

Вайт звинуватив Джошуа у вживанні допінгу

Сьогодні 11:38 432 0
Вайт звинуватив Джошуа у вживанні допінгу

Ділліян Вайт назвав причину поразки екс-чемпіона світу Ентоні Джошуа у поєдинку із Енді Руїсом.

"Бій був у США. Тому Джошуа просто не був напханий допінгом так, як зазвичай це відбувається в Британії. У США все інакше - там перевіряють, там VADA. Ви і самі, напевно, чули, як під час бою Джошуа запитав у тренера "Чому мені так паршиво?" Ентоні, все тому, що ти був чистий. Вся справа в тому, що в Британії в рази простіше зробити дозвіл на використання заборонених препаратів нібито в лікувальній практиці. А в США з цим строго", – розповів Вайт.

В свою чергу у команді Джошуа спростували інформацію про вживання боксером допінгу та заявили, що Ентоні співпрацює із всіма антидопінговими організаціями.

Раніше повідомлялося, що Руїс хоче провести реванш із Джошуа в Мексиці.

Нагадаємо,  Руїс нокаутував Джошуа і став новим чемпіоном світу.

Джерело - xsport.

#Вайт, #Джошуа, #Руїс
Коментарі ()