Вайт звинуватив Джошуа у вживанні допінгу

Ділліян Вайт назвав причину поразки екс-чемпіона світу Ентоні Джошуа у поєдинку із Енді Руїсом.

"Бій був у США. Тому Джошуа просто не був напханий допінгом так, як зазвичай це відбувається в Британії. У США все інакше - там перевіряють, там VADA. Ви і самі, напевно, чули, як під час бою Джошуа запитав у тренера "Чому мені так паршиво?" Ентоні, все тому, що ти був чистий. Вся справа в тому, що в Британії в рази простіше зробити дозвіл на використання заборонених препаратів нібито в лікувальній практиці. А в США з цим строго", – розповів Вайт.

В свою чергу у команді Джошуа спростували інформацію про вживання боксером допінгу та заявили, що Ентоні співпрацює із всіма антидопінговими організаціями.

Раніше повідомлялося, що Руїс хоче провести реванш із Джошуа в Мексиці.

Нагадаємо, Руїс нокаутував Джошуа і став новим чемпіоном світу.

Джерело - xsport.