Тренер Руїса розкрив секрет перемоги над Джошуа

Наставник Мануель Роблес розкрив тактику на бій із Ентоні Джошуа.

"Це перемога всієї Мексики. У Мексики є перший чемпіон світу в суперважкій вазі, ми увійшли в історію. У нас був відмінний план на бій - триматися нижче, не боксувати у високій стійці і працювати джебом. Бити в корпус.

Я сказав йому, або боксуй на ближній, або тримайся на дальній дистанції. Я не хотів, щоб він боксував на середній і ставав вразливим для потужних ударів", - розповів він.

Раніше повідомлялося, що Руїс хоче провести реванш із Джошуа в Мексиці.

Нагадаємо, Руїс нокаутував Джошуа і став новим чемпіоном світу.

Джерело - 24boxing.