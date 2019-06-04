Тренер Руїса розкрив секрет перемоги над Джошуа

Наставник Мануель Роблес розкрив тактику на бій із Ентоні Джошуа.
"Це перемога всієї Мексики. У Мексики є перший чемпіон світу в суперважкій вазі, ми увійшли в історію. У нас був відмінний план на бій - триматися нижче, не боксувати у високій стійці і працювати джебом. Бити в корпус.
Я сказав йому, або боксуй на ближній, або тримайся на дальній дистанції. Я не хотів, щоб він боксував на середній і ставав вразливим для потужних ударів", - розповів він.
Раніше повідомлялося, що Руїс хоче провести реванш із Джошуа в Мексиці.
Нагадаємо, Руїс нокаутував Джошуа і став новим чемпіоном світу.
Джерело - 24boxing.