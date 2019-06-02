Це історичне досягнення для Мексики – Руїс про перемогу над Джошуа

Новий чемпіон світу у суперважкій вазі за версіями WBA, WBO, IBF, IBO Енді Руїс поділився враженнями від перемоги над Ентоні Джошуа.

"Я так довго про це мріяв і важко працював, щоб зробити це, а сьогодні мрії стали реальністю.

Я вперше в кар'єрі опинився в нокдауні, проте це заохотило мене ще сильніше. Так що спасибі Богу за це. У моїх венах тече мексиканська кров, я довів це. Я відчував, що Джошуа вражений, але не хотів, йти на нього. Я цілеспрямовано працював по корпусу і дотримувався плану на бій. Прямо зараз я хочу відсвяткувати перемогу. Це історичне досягнення для Мексики", - розповів він.

Відзначимо, що перед боєм букмекери вважали, що шанс Енді Руїса перемогти Ентоні Джошуа - 1 до 25.

Раніше повідомлялося, що Руїс нокаутував Джошуа і став новим чемпіоном світу.

Нагадаємо, Ентоні Джошуа хоче реваншу із Руїсом.

Джерело - sport.ua.