Український боксер Владислав Сіренко (11-0, 10 КО) проведе наступний поєдинок 23 червня в ПАР.

Про це розповів сам боксер.

"Наступний бій пройде 23 червня в ПАР. Підготовку буду проходити там. Зараз ми на фінальній стадії затвердження суперника, але швидше за все це буде місцевий хлопець.

Це буде рейтинговий бій, суперник не буде серйозним, а ось на жовтневий бій і поєдинки в наступному році плануємо ускладнювати опозицію, тому що я повинен набиратися досвіду. У майбутньому мене чекають "титани" і до зустрічі з ними мені необхідний досвід", - розповів боксер.