Ломаченко не взяв грошей з Усика

Анатолій Ломаченко відмовився взяти гроші з Олександра Усика за підготовку українця до бою з росіянином Муратом Гассієвим.
Про це повідомляє SportArena.
Ломаченко керував усім тренувальним табором Усика.
Тренер відмовився від гонорару з формулюванням, що він це робив "не заради грошей, а заради боксу".
Перемога e цьому поєдинку принесла Усbку статус абсолютного чемпіона світу у важкій вазі.
Нагадаємо, що Гассієв вперше вийде в ринг після поразки від Усика.
Також, Усик перейшов у супертяжі. Його спаринг-партнер розкритикував силу удару українця.
Джерело - SportArena.