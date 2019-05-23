Ломаченко не взяв грошей з Усика

Анатолій Ломаченко відмовився взяти гроші з Олександра Усика за підготовку українця до бою з росіянином Муратом Гассієвим.

Про це повідомляє SportArena.

Ломаченко керував усім тренувальним табором Усика.

Тренер відмовився від гонорару з формулюванням, що він це робив "не заради грошей, а заради боксу".

Перемога e цьому поєдинку принесла Усbку статус абсолютного чемпіона світу у важкій вазі.

Нагадаємо, що Гассієв вперше вийде в ринг після поразки від Усика.

Також, Усик перейшов у супертяжі. Його спаринг-партнер розкритикував силу удару українця.

Джерело - SportArena.