Далакян проведе наступний бій 15 червня

Володар пояса чемпіона світу WBA в найлегшій вазі Артем Далакян проведе захист титулу 15 червня в Києві.

Про це інформує промоутерська компанія українського боксера Union Boxing Promotion.

Суперником Артема буде офіційний претендент - тайський боєць Саравут Таворнхам. Таєць в рейтингу найкращих боксерів найлегшого дивізіону за версією BoxRec займає лише 117-е місце.

Нагадаємо, 15 грудня Артем Далакян вдруге захистив звання чемпіона світу за версією WBA в найлегшій вазі.

Також, Ломаченко повідомив, коли повернеться у ринг.

Джерело - ua-football.