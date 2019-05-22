Ломаченко продовжує лідирувати в рейтингу найкращих боксерів світу

Український боксер Василь Ломаченко продовжує очолювати рейтинг найкращих боксерів світу незалежно від вагової категорії (P4P).

За версією авторитетного журналу Ring.

Друге місце в рейтингу займає чемпіон світу за версією WBO в напівсередній вазі Теренс Кроуфорд, а ТОП-3 замикає чемпіон світу в середній вазі за версіями WBC, WBA Super і IBF Сауль Альварес.

Рейтинг P4P

1. Василь Ломаченко

2. Теренс Кроуфорд

3. Сауль Альварес

4. Наоя Іноуе

5. Олександр Усик

6. Еррол Спенс

7. Геннадій Головкін

8. Хуан Франсиско Естрада

9. Майкі Гарсія

10. Донні Нітес

Нагадаємо, Christophe Claret створив іменний годинник для Ломаченка.

Раніше повідомлялося, що Ломаченко проведе бій наприкінці серпня.

Джерело - isport.ua.