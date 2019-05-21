Відомий бренд годинників Christophe Claret разом з українським чемпіоном світу в легкій вазі за версіями WBA і WBO Василем Ломаченком створив унікальну модель годинника.

Співпраця українця і Christophe Claret стартувала після перемоги Ломаченка над Ентоні Кроллою (34-7-3, 13 КО). З того часу почалася розробка моделі, і 20 травня в Каннах відбулася закрита коктейльна вечірка, на якій вони були представлені: іменний годинник LOMA із зображенням двох золотих медалей Олімпійських ігор, які будуть випущені обмеженою партією - limited edition.

Нагадаємо, Ломаченко проведе бій наприкінці серпня.

Також, боксер віддає батьку половину гонорару.

Джерело - Чемпіон.