Чемпіон світу в суперважкій вазі американець Деоней Вайлдер (41-0-1; 40 КО) успішно захистив титул чемпіона світу за версією WBC у бою проти свого співвітчизника Домініка Брізіла (20-0-2; 18 КО).

Бійці спокійно розпочали бій придивляючись один до одного та пристрілюючись джебами. Перша серйозна атака пройшла у чемпіона – Брізіл пропустив потужний удар, але вистояв і продовжив бій. Однак не на довго – на 2,05 хвилині поєдинку Деонтей влучив в суперника нищівним ударом, той звалився на канвас рингу і поки рефері рахував до десяти, той не зміг встати.

Таким чином, чемпіон світу в суперважкій вазі Деонтей Вайлдер дев`ятий раз успішно захистив свій титул.

Джерело - Чемпіон.