Вайлдер запросив фантастичні 100 млн за бій із Джошуа

Чемпіон світу в суперважкій вазі за версією WBC Деонтей Вайлдер зробив запит на 100 мільйонів доларів за поєдинок з володарем титулів WBA, WBO, IBF, IBO Ентоні Джошуа.

Про це повідомляє The Sun.

Відповідно до джерела, команда британця пропонувала американській стороні 40 мільйонів доларів, проте Вайлдеру цього замало.

"Безумовно, я хочу отримати за бій з Джошуа дев'ятизначний гонорар. Ми знаємо масштаби цього поєдинку. До суперважкого дивізіону зараз прикута велика увага, плюс до всього, у цьому спорті крутяться величезні гроші. Одна справа спостерігати за бійцями і дивитися, на що вони здатні, однак ділова складова - це зовсім інше", - заявив американський супертяж.

Наступний бій Джошуа проведе проти мексиканця Енді Руїса. Поєдинок відбудеться 1 червня в Нью-Йорку.

Також британець не проти зустрітися з Олександром Усиком.

Джерело - The Sun.