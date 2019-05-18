Вайлдер запросив фантастичні 100 млн за бій із Джошуа

Чемпіон світу в суперважкій вазі за версією WBC Деонтей Вайлдер зробив запит на 100 мільйонів доларів за поєдинок з володарем титулів WBA, WBO, IBF, IBO Ентоні Джошуа.
Про це повідомляє The Sun.
Відповідно до джерела, команда британця пропонувала американській стороні 40 мільйонів доларів, проте Вайлдеру цього замало.
"Безумовно, я хочу отримати за бій з Джошуа дев'ятизначний гонорар. Ми знаємо масштаби цього поєдинку. До суперважкого дивізіону зараз прикута велика увага, плюс до всього, у цьому спорті крутяться величезні гроші. Одна справа спостерігати за бійцями і дивитися, на що вони здатні, однак ділова складова - це зовсім інше", - заявив американський супертяж.
Наступний бій Джошуа проведе проти мексиканця Енді Руїса. Поєдинок відбудеться 1 червня в Нью-Йорку.
Також британець не проти зустрітися з Олександром Усиком.
Джерело - The Sun.