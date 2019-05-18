Визначився фаворит бою Турман - Пак'яо

У червні легендарний Менні Пак'яо (61-7-2, 39 КО) проведе бій проти чемпіона WBA Super в напівсередній вазі Кіта Турмана (29-0, 22 КО).

Букмекери вважають фаворитом майбутнього поєдинку Турмана, коефіцієнт на перемогу якого оцінюється в 1.60, в той час як на філіппінця можна поставити за 2.30.

Бій Пак'яо — Турман відбудеться 20 липня в Лас-Вегасі (США) на арені MGM Grand.

Філіппінець вважає американця одним з найсильніших представників P4P.

Раніше повідомлялося, що Мейвезер планує повернутися в бокс.

Також, наступний бій Джошуа проведе проти мексиканця Енді Руїса.

Джерело - Чемпіон.