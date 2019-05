Чемпіон WBA Regular в напівсередній вазі Менні Пак'яо зустрінеться з чемпіоном WBA Super Кітом Турманом.

Бій офіційно оголосили в ніч з 11 на 12 травня. Відбудетсья він 20 липня у Лас-Вегасі.

Поєдинок покажуть по системі PPV на телеканалі FOX.

