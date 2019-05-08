Коммі дізнався ім'я наступного суперника

Чемпіон світу в легкій вазі за версією IBF Річард Коммі проведе захист титулу проти екс-чемпіона світу Раймундо Бельтрана.

Про це повідомляє ESPN.

Перемовини щодо цього поєдинку знаходяться на фінальній стадії, а сам бій повинен відбутись в Темекулі (Каліфорнія, США).

Орієнтовна дата зустрічі обох боксерів - 28 червня. Переможець цього поєдинку буде зобов'язаний провести бій із офіційним претендентом, який визначиться в поєдинку Теофімо Лопес - Масайоші Накатані.

Після цього чемпіон IBF зустрінеться в об'єднавчому поєдинку з Василем Ломаченком, якщо той зможе побити Люка Кемпбелла (20-2, 18 КО) та об'єднати титули WBA, WBO та WBC.

Нагадаємо, Ломаченко - беззаперечний фаворит у бою проти Кемпбелла.

Джерело - 24boxing.