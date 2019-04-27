Постол переважив Мімуна напередодні бою

Український колишній чемпіон світу Віктор Постол і француз Мохамед Мімун провели процедуру зважування напередодні завтрашнього бою.

За підсумками зважування українець виявився важчим за суперника майже на 500 грамів. Вага Постола склала 63,2 кілограма, а французького боксера 62,8.

Всього за кар'єру Віктор провів 32 поєдинки, в яких здобув 30 перемог (12 нокаутів) і двічі поступився. Його остання поразка припадає на червень минулого року, коли українець програв британцеві Джошу Тейлору і не зміг стати чемпіоном за версією WBC Silver.

Початок завтрашнього бою українця проти Мімуна — о 5:30 ранку.

Нагадаємо, Владислав Сіренко зустрінеться 27 квітня з аргентинцем Леандом Даніелем Робутті.

Раніше Сіренко нокаутував Насіменто вже в третьому раунді.

Джерело - Чемпіон.