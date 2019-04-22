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Берінчик: Я не хочу йти з К2 Promotions

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Берінчик: Я не хочу йти з К2 Promotions

Денис Берінчик не збирається співпрацювати з американською промоутерською кампанією Top Rank.

Про це заявив боксер після бою проти японця Ніхіто Аракави:

"Зараз, звичайно, всі готові, коли я чотири роки пропахав, велику роботу виконав. Зараз зовсім небагато залишилося до чемпіонського звання, до бою за чемпіонський титул. Тепер уже всі включилися, хочуть. Треба було раніше включатися, але це коштує грошей, великих грошей. Я не збираюся йти з К2 Promotions. У мене контракт", сказав Берінчик.

В останньому бою українець провів перший захист поясу чемпіона WBO International в легкій вазі, перемігши досвідченого японця Ніхіто Аракаву.

Нагадаємо, Берінчик переміг Аракаву та захистив титул WBO International.

Окрім цього Митрофанов нокаутував Вальєхо в другому раунді.

Джерело - sport.ua.

#Берінчик, #Top Rank, #К2 Promotions
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