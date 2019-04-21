Берінчик: Ломаченко, ми йдемо за тобою

Боксер зробив гучну заяву

Чемпіон WBO International у легкій вазі Денис Берінчик має на меті провести бій з Василем Ломаченком за повноцінний пояс чемпіона світу за версією WBO.

Це він зробив під час вечора боксу в Києві.

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"Ми потихеньку підкрадаємося до офіційного претендента. Василь Ломаченко, ми потихеньку йдемо за тобою. У будь-якому випадку Україна отримає чемпіона", - сказав Берінчик.

Нагадаємо, Берінчик переміг Аракаву та захистив титул WBO International.

Окрім цього Митрофанов нокаутував Вальєхо в другому раунді.

Джерело - Чемпіон.