Берінчик: Ломаченко, ми йдемо за тобою

Чемпіон WBO International у легкій вазі Денис Берінчик має на меті провести бій з Василем Ломаченком за повноцінний пояс чемпіона світу за версією WBO.
Це він зробив під час вечора боксу в Києві.
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"Ми потихеньку підкрадаємося до офіційного претендента. Василь Ломаченко, ми потихеньку йдемо за тобою. У будь-якому випадку Україна отримає чемпіона", - сказав Берінчик.
Нагадаємо, Берінчик переміг Аракаву та захистив титул WBO International.
Окрім цього Митрофанов нокаутував Вальєхо в другому раунді.
Джерело - Чемпіон.