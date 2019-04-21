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Кроуфорд - Хан: онлайн-трансляція. НАЖИВО

Сьогодні 01:31 82 0
Кроуфорд - Хан: онлайн-трансляція. НАЖИВО
В суботу, 20 квітня, в Madison Square Garden в Нью-Йорку чемпіон світу за версією WBO в напівсередній вазі Теренс Кроуфорд (34–0, 25 КО) захищатиме свій пояс проти екс-чемпіона світу Аміра Хана (33–4, 20 КО ).
 
В андеркарті цього бою виступить американець Теофімо Лопес (12–0, 10 КО). Можливий майбутній суперник українця Василя Ломаченка проведе бій проти Едіса Татлі з Фінляндії (31–2, 10 КО).
 
 
Головним промоутером вечора боксу в Нью-Йорку виступає Боб Арум і його промоутерська компанія Top Rank.
 
Поєдинок Кроуфорд - Хан розпочнеться приблизно о 06:30 ранку в неділю за київським часом. Пряма трансляція вестиметься на телеканалі Інтер.

Нагадаємо, напередодні Дмитро Митрофанов нокаутував Хорхе Вальєхо.

Джерело - Чемпіон.

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