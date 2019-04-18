Дерев'янченко: Хочу битися з найкращими

Претендент на титул IBF в середній ваговій категорії Сергій Дерев'янченко після тріумфу над Джеком Кулкаєм поділився подальшими планами.

Слова українця призводить BoxingScene.

"Я відчував себе прекрасно з Кулкаєм. Він був дуже непоступливий, але завдяки моїм кутовим, я домінував весь поєдинок і залишався зосереджений. Збираюся взяти короткий відпочинок і незабаром повернутися в зал. Моє завдання — бути активним і битися з найкращими боксерами дивізіону. Мій бій проти Джейкобса показав: я можу змагатися з будь-ким. Зараз настав час виграти світовий титул", - заявив Дерев'янченко.