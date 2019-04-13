Ломаченко - Кролла: боксери ефектно вийшли в ринг

Сьогодні, 13 квітня, Василь Ломаченко в Лос-Анджелесі буде захищати два чемпіонські титули проти британця Ентоні Кролли.

Для українця це буде другий захист титулу чемпіона світу WBA, а також вперше захистить титул чемпіона за версією WBO. Цей чемпіонський пояс він виграв в грудні 2018 року, в бою проти Хосе Педраси.

Боксери уже вийшли в ринг.

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Джерело - Чемпіон.