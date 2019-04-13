Ломаченко - Кролла: боксери ефектно вийшли в ринг

Сьогодні, 13 квітня, Василь Ломаченко в Лос-Анджелесі буде захищати два чемпіонські титули проти британця Ентоні Кролли.
Для українця це буде другий захист титулу чемпіона світу WBA, а також вперше захистить титул чемпіона за версією WBO. Цей чемпіонський пояс він виграв в грудні 2018 року, в бою проти Хосе Педраси.
Боксери уже вийшли в ринг.
Актуально: Ломаченко - Кролла: дивитися онлайн 13.04.2019
Your challenger, @ant_crolla #LomaCrolla pic.twitter.com/2LouqPLFCS— Top Rank Boxing (@trboxing) 13 квітня 2019 р.
Your champion, @vasyllomachenko 👑#LomaCrolla pic.twitter.com/fXvZEanfVW— Top Rank Boxing (@trboxing) 13 квітня 2019 р.
Джерело - Чемпіон.